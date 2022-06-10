Başkan Beyoğlu otobüs durağında vatandaşların taleplerini dinledi

Otobüs durağında bekleyen vatandaşlarla bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sıcak havaya rağmen dakikalarca vatandaşları dinleyerek gönüllerini aldı. Beyoğlu, "İletmiş olduğunuz her talep için gerekeni yapacağımızdan en ufak endişeniz olmasın" dedi.

Cuma namazını her hafta ayrı bir semtte vatandaşlarla beraber kılan AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağcılar Mahallesinde inşaatı devam eden Sa’d Bin Ebu Vakas Camiinde namaz sonrasında bölgede yaşayan vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Ziyarete otobüs durağında bekleyen vatandaşlarla yapılan buluşma damga vurdu. Otobüs bekleyen vatandaşlarla sohbet ederek belediye hizmetleri konusunda mini bir söyleşi gerçekleştiren Beyoğlu, iletilen taleplerin vakit kaybedilmeden yerine getirilmesi için notlar alarak belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi.

“Bizde söz verip oyalamak yok”

Beyoğlu, diğer kurumların sorumluluk alanına giren taleplerin karşılanması için de bizzat gerekli görüşmeleri yapacağının sözünü vererek, kendilerinde söz verip vatandaşı oyalama sisteminin olmadığını bu işlerin takipçisi olacağını kaydetti. Başkan Beyoğlu’nun sıcak havaya rağmen buraya kadar gelip halkla iç içe olmasını ve kendilerini dinleyerek çözüm üretmenin değerli bulduklarını dile getiren vatandaşlar bu tutumu nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirdi.