Başkan Beyoğlu önce aşı oldu, sonra esnaf ziyaretine çıktı

Yeni tip korona virüs aşısının ilk dozunu yaptıran AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, aşı olmak için sağlık merkezine gelen vatandaşlarla görüşüp ardında da ilçede esnaf ziyareti turuna çıktı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Bağlar İlçe Sağlık Müdürlüğüne gelerek aşı olan Başkan Beyoğlu, “Aşı sıramızın gelmesi üzerine korona virüs aşımızın ilk dozunu yaptırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletimizin büyük bir kararlılık ve başarı ile sürdürdüğü salgınla mücadelede tüm vatandaşlarımızı huzur ve güven içerisinde aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Beyoğlu, aşıdan sonra hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadığını ve kendisini çok iyi hissettiğini ifade etti.

Aşıdan hemen sonra vatandaşlarla bir araya geldi

Aşı işleminden sonra aşı olmaya gelen ve kendisini görünce yakın ilgi gösteren vatandaşlarla görüşen Başkan Beyoğlu, hem sohbet etti hem de çay içmek için belediyeye davet etti. Daha sonra ilçede esnaf turuna çıkan Başkan Beyoğlu, vatandaşların işyerlerini ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu, belediye olarak tüm imkanlarıyla halkın emrinde olduklarını dile getirdi. Bazı vatandaşların iş yerlerine davet ettiği Beyoğlu, gördüğü ilgiden memnun bir şekilde ziyaretleri tamamladı.