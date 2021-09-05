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Başkan Beyoğlu: "Milletimizin derdini kendi derdimiz olarak biliyoruz"

Yoğun geçen haftanın ardından hafta sonunu esnaf ve vatandaş buluşmalarına ayıran Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Fatih Mahallesi’nde ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Beyoğlu, ’’Milletimizin derdini kendi derdimiz olarak biliyoruz" dedi.

DİYARBAKIR 05.09.2021, 09:42
Başkan Beyoğlu: "Milletimizin derdini kendi derdimiz olarak biliyoruz"

Yoğun geçen haftanın ardından hafta sonunu esnaf ve vatandaş buluşmalarına ayıran Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Fatih Mahallesi’nde ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Beyoğlu, ’’Milletimizin derdini kendi derdimiz olarak biliyoruz" dedi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Fatih Caddesi’ni baştan aşağı gezerek yolda selamlaştığı vatandaşlarla sohbet eden Başkan Beyoğlu, hem sorun ve taleplerini dinledi hem de hayır dualarını aldı. Bazı vatandaşları evlerinde ziyaret eden Beyoğlu, özellikle yaşlı, hasta ve çocuklarla yakından ilgilenmesiyle ilgi odağı oldu. Başkan Beyoğlu, Bağlar halkının her türlü sorununu önemseyip çözüm üretmeye gayret ettiklerini söyledi. Beyoğlu, "Milletimle buluşmadığım gün kendimde bir eksiklik hissediyorum. Siz milletin derdini kendi derdiniz kabul edip milletin kapısına giderseniz millet de siz hem kapısını hem gönlünü açar. Bizim yaptığımız budur" diye konuştu.

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