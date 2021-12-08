Başkan Beyoğlu, mahallede vatandaşı dinledi

Diyarbakır AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Alipınar ve Şeyh Şamil Mahallelerinde ziyaretlerde bulunarak kendisine iletilen talepler üzerine vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlar bir araya gelen Başkan Hüseyin Beyoğlu, hayat pahalılığından şikayet eden bazı vatandaşlarla yakından ilgilenerek, işin sıkıntısını doğrudan çekenler olarak sitemlerinde haklı olduklarını söyledi. Türkiye’nin sıkıntıları aşacağı söyleyen Başkan Beyoğlu, “Çok güçlü bir liderimiz ve onunla beraber millete hizmet etmek için seferber olan devlet kadrolarımız var. Pandemiden dolayı dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı var. Birçok badire atlatan bir ülkeyiz. Ülkenize güvenin. Hep beraber güzel günlere kavuşacağız. Biz her noktada, her şartta sizlerin emrindeyiz” dedi.

Kendisini davet eden vatandaşların evlerine misafir olan Beyoğlu, yaşlı ve hastalara şifa dileklerinde bulundu.