Başkan Beyoğlu kar temizleme çalışmalarına katıldı

Diyarbakır’ın AK Parti’li Bağlar Belediyesi, ilçede devam eden kar yağışına karşı ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır, son yılların en etkili kar yağışı ile karşılaşırken, Bağlar ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için geceden bu yana 24 araç eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Kapanan yollar, hazır bekletilen ekiplerin ani müdahaleleriyle ulaşıma açılıyor. Şehir içindeki yollarda kazalara karşı tuzlama da yapılıyor. Türkiye’nin en büyük mahallesi olarak bilinen Bağcılar Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde takip eden Başkan Hüseyin Beyoğlu, ekiplere hem moral hem de destek verdi.

Bağlar Belediyesi olarak tüm imkanlarıyla sahada olduklarına ifade eden Başkan Beyoğlu, merkezdeki çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Beyoğlu, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve kurallara uymalarını istediklerini kaydetti. Beyoğlu, "Araçlarımıza mutlaka kar lastiği monte edip antifrizleri kontrol edelim. Zincir bulunduralım, emniyet kemerlerimizi takalım. Bunlar olmazsa olmaz kurallardır. Zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamakta fayda var. Biz, Bağlar Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla kar yağışının başladığı andan itibaren sahadayız. Çok şükür ilçe merkezinde her şey kontrol altında. Buradaki çalışmaları tamamladıktan sonra kırsal bölgelere yoğunlaşacağız. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızla iletişim halindeyiz" dedi.