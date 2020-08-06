Başkan Beyoğlu, kaldırım yenileme çalışmasına katıldı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi yeni tip korona virüs salgını ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaya rağmen hizmet çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlar Belediyesinin 5 Nisan Mahallesinde devam eden kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme çalışmalarına Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da katılarak işçilerle birlikte bir süre çalıştı. Gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki çalışanlara teşekkür eden Beyoğlu, pandemi sürecindeki mücadeleleri devam ettirirken halkın uzun yıllardır beklediği hizmetleri de aksatmadıklarını kaydetti.

Çevrede bulunan vatandaşlarla sohbet edip hizmetler hakkında bilgi veren ve taleplerini dinleyerek çözüm için belediye birimlerine talimat veren Başkan Beyoğlu, kendisine ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Beyoğlu, “Milletimizin son derece haklı olan hizmet taleplerini tek tek yerine getiriyoruz. Rabbime sonsuz hamdolsun ki başladığımız noktanın çok ilerisindeyiz" dedi.