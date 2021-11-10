Başkan Beyoğlu, ilk kez asfaltla tanışan caddede çalışmaları denetledi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye tarafından yeni yapılan ve aynı zamanda ilk kez asfaltlandırma çalışmalarına başlanan Bağcılar Mahallesi 1216. Sokakta incelemelerde bulunarak Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti.

1150 metre uzunluk ve 15 metre genişlik olacak şekilde tasarlanan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Beyoğlu, bugüne kadar Bağlar halkına verdikleri tüm sözleri yerine getirmenin güveniyle hareket ettiklerini söyledi. Hizmeti uzun vadeli ve kalıcı olacak şekilde planladıklarını anlatan Beyoğlu, ”Karacadağ siyah bazalt taşından üretmiş olduğumuz asfaltla 2019 ve 2020 yıllarında bir hayli mesafe aldık. Bu yıl yükümüz daha az oldu bu anlam da. Buna rağmen gördüğümüz eksikleri ve vatandaşlarımızın taleplerini ivedi bir şekilde yerine getirmeye devam ettik. Hizmet, vatandaşların daha iyi koşullarda yaşaması için yapılır. Bu şiarla imkanların yettiği her yere kadar hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.