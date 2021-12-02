Başkan Beyoğlu: "Engelli dostu belediyecilik yapıyoruz"

Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Beyoğlu, “Son 19 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için cumhuriyet tarihinin en büyük adımları hayata geçirildi” dedi.

AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hayata geçirdikleri tüm proje ve çalışmalarda engelli dostu belediyecilik örneği ortaya koyduklarını ifade etti. Ulaşım projelerinde engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıran önemli ayrıntılara yer verdiklerini söyleyen Başkan Beyoğlu, “Yol projelerinin yanı sıra kaldırım ve parklarda kaldırım bandajları inşa ettik. Engelli vatandaşlarımızın yaşamına dokunduk. Sosyal anlamda da her konuda engellilerin yanında yer alıyoruz, alacağız” şeklinde konuştu.

"Yaşamlarını kolaylaştırmak bizim görevimiz"

Engelli olmanın tercih değil, imtihan olduğunu hatırlatan Beyoğlu, “Hepimiz birer engelli adayıyız. En büyük engel de sevgisizliktir. Bizim görevimiz bu kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak, onların en temel haklarını vermek ve en önemlisi değerli olduklarını hissettirmektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 19 yılda engelli kardeşlerimizin önünü açan ve yaşamlarını kolaylaştıran cumhuriyet tarihinin en önemli hizmetlerine şahit olduk. Belediye olarak gerek projelerimizde, gerek sosyal yaşamda ve gerekse çalışma hayatında kardeşlerimizin değerli olduğunu ortaya koyan uygulamalara devam edeceğiz" diye konuştu.