Başkan Beyoğlu düzensiz göçmenlere yemek ikramında bulundu
AK PARTİLİ DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇE BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN BEYOĞLU, ÇEŞİTLİ NEDENLERDEN DOLAYI ÜLKELERİNİ TERK EDEN DÜZENSİZ GÖÇMENLERE YEMEK İKRAMINDA BULUNDU.
AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çeşitli nedenlerden dolayı ülkelerini terk eden düzensiz göçmenlere yemek ikramında bulundu.
Çoğunluğu ülkelerindeki iç savaş ve karışıklıktan kaçarak Türkiye’ye sığınan düzensiz göçmenlerin oluşturduğu yüzlerce yabancı uyruklu insan bir bayrama daha ülkelerinden binlerce kilometre uzakta hüzünlü bir şekilde girdi. Çocuk ve gençlerin ağırlıklı olduğu göçmenlere Bağlar Belediyesi yemek ikramında bulundu. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile 200’den fazla kişiye yemek ikramı yapıldı.
Türkiye’nin tarihten beri muhacirlere karşı ensar görevini üstlendiğini belirten Beyoğlu, bunu insani ve dini bir vecibe olarak gördüklerini söyledi. Beyoğlu, ’’Aziz vatanımızın ve mazlumların hamisi olan devletimizin değerini bilelim. Allah hiç bir milleti devletsiz ve vatansız bırakmasın, bu kardeşlerimizin durumuna düşürmesin. Muhacirlere karşı ensar olan ülkemizden ve bunun öncülüğünü yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun’’ dedi.
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:53
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:10
|Akşam
|20:28
|Yatsı
|22:05
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25