Başkan Beyoğlu, 22 ayda 2 bin 400 haneye misafir oldu

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve başladığı 16 Nisan 2019 tarihinden sonra yaptığı ev ziyaretleriyle dikkat çekerken, 22 ayda 2 bin 400 haneye misafir oldu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, büyük önem verdiği vatandaş buluşmaları kapsamında bugüne kadar bin 400 evi ziyaret ederek ilçeye bağlı 48 mahallenin tamamında vatandaşlarla bir araya geldi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardında 16 Nisan 2019 tarihinde göreve başlayan Başkan Beyoğlu, geride kalan 22 ayda hane ziyaretleriyle dikkat çekti. Bu sürede 2 bin 400 aileye misafir olan ve vatandaşlarla kurduğu gönül bağı ile öne çıkan Başkan Beyoğlu, 12 merkez mahalle, 36 kırsal mahalle ve 92 mezra olmak üzere ilçeye bağlı 140 yerleşim yerinin tamamına yaydığı buluşmalarda yaklaşık 250 bin vatandaş ile temas kurdu.

“Hiçbir ayrım yapmadan her yere gidiyoruz”

Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışarak gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği ekseninde tüm vatandaşlarla gönül birliği sağlamaya çalıştıklarını belirten Başkan Beyoğlu, hiçbir ayrım yapmadan bir araya gelmeye özen gösterdikleri vatandaşların son zamanlarda kendisini evlerine davet ettiğini dile getirerek bu konuda yoğun bir teveccüh olduğunu kaydetti.

Başkan Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber 5 Nisan Mahallesinde aralarında yetim, hasta ve yaşlıların da bulunduğu evlere misafir oldu. Sıcak bir ilgi ile karşılanan Beyoğlu, sorun ve taleplerini dinlediği vatandaşların hayır dualarını istedi.

Beyoğlu, ziyaretlerin ardında kendisine ilgi gösteren çocuklarla bir süre sohbet etti. Çocuklarla resim çeken Beyoğlu, ev ziyaretlerinden sonra çevredeki esnafları da ziyaret ederek bölgeden ayrıldı.