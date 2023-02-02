Başkan Beşikci Yenişehirli kadınları dinledi

Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, kadın kültür sanat ve meslek kursları ile destek merkezlerinden yararlanan kadınlarla bir araya geldi.

Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Temel ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü, Basın ve Kültür Sosyal İşler Müdürleri ile birlikte Kadın Kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Beşikci, kadınların talep ve sorunlarını tek tek dinledi.

Yenişehir ilçesinde kadınlara yönelik yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Beşikci, kadınların her alanda daha ön plana çıkması İçin yapılan çalışmaları anlattı.

İlçede vatandaşların daha rahat ve daha huzurlu bir yaşam sürdürmeleri için bir birinde farklı projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Beşikci, Yenişehir belediyesinin gelişen ve büyüyen bir belediye olduğunu belirterek, “3,5 yıl önce başladığımız belediyecilik ile şu an aramızda çok büyük hem maddi hem manevi olarak farklar var. Yenişehir olarak çok ileri bir seviyeye geldik.” dedi.

Yenişehir Belediyesi olarak üniversite öğrencilerinin yılda iki defa gidiş- gelişlerinin karşılandığını anlatan Başkan Beşikci, “Bunun yanı sıra belediyemiz kariyer ve istihdam merkezimiz tarafından 100’lerce insanımızın istihdamını sağladık. Şimdi yeni bir program açıklandı. Cumhurbaşkanımız talimatları istikametinde 7-8 bin TL’yi bulan bir yardım var. Onun ayrıntıları gelince vatandaşımız ile paylaşacağız.” diye konuştu.

“İki evladı olan sigortalı vatandaşlarımız bile başvurunca aylık yardım alacaklar” diyen Beşikci, “Son 3,5 yıldır Aile Destek Merkezlerimiz çok değişti. Nev Bahçe büfelerimizde kadınlarımız üretim yapsın, satsın diye destekçi olduk. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte burada kadınlarımızın ürettikleri yemekleri dağıtacağız. Kadınlarımız üretsin onlara bir gelir kaynağı olsun diye çabalıyoruz.’’ ifadelerinde bulundu.

Beşikci, son olarak Kadın Kültür Sanat ve Meslek Kurslarına ve Destek Merkezlerinden yararlanan Kadınlar her yıl açılan kurslara yoğun katılımlarından dolayı teşekkür ederek, eğitmenlere de başarılar diledi.