Başkan Beşikci yapımı devam eden parkları denetledi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe sınırları içerisinde yapımı devam eden çocuk yaşam parkı, koru park ve yapımı tamamlanan Ahi Evran Parkı’nı denetledi.

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde yapımı devam eden çocuk yaşam parkı ile Yolaltı Mahallesi’ndeki koru parkta incelemelerde bulunan Beşikci, Aziziye Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Ahi Evran Parkı’ndaki Sosyal Tesisleri de denetledi.

Yenişehirli çocukların nitelikli ve eğlenceli vakit geçirebilecekleri bir parkın inşasına başladıklarını belirten Başkan Beşikci, ‘’Fabrika Mahallemizde çocuk yaşam parkımızı inşa etmeye başladık. Parkımızı 240 günde tamamlamayı planlarken, bu süreçte de inşasının sağlam temeller üzerine kurulmasına azami gayret göstereceğiz. Parkımızın içerinde çocuklarımızın yaşlarına ve gelişimlerine uygun olarak inşa edeceğimiz Çocuk kütüphanemiz Yenişehir’in ilk tam donanımlı çocuk kütüphanesi olacaktır. Çocuk yaşam parkımızın yapımını tamamladığımızda parkımızdaki oyun alanları ve macera parkurları ile Yenişehirli çocuklarımız nitelikli ve eğlenceli vakit geçirebileceklerdir. Yolaltı Mahallemizde de içerisinde Bilgievi, kafeterya, spor alanları ile 2,5 kilometre bisiklet ve 2,5 kilometre yürüyüş yolu inşa ettiğimiz koru parkımızı da çok yakında hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bu parkımız ile ilçemizin havasını da değiştirmiş olacağız” dedi.

“Ahi Evran’ı Aziziyelilerimiz çok sevdi”

Ahi Evran Parkı’na farklı yaş gruplarından çok sayıda insanın rağbet gösterdiğini vurgulayan Başkan Beşikci, göreve geldiği günden itibaren ilçe için çok sayıda park inşa ettiklerini aktardı. Beşikci, “Bu parklarımızdan biri de Ahi Evran Parkı’dır. Parkımızdaki Engelsiz Yaşam Merkezi, Hanımevi Millet Kıraathanesi, İkinci Bahar Millet Kıraathanesi ve Nev Mekân Kütüphanemize çocuğumuzdan kadınımıza, farklı yaş gruplarından çok sayıda insan rağbet gösterdi. Ahi Evran’ı Aziziyelilerimiz çok sevdi. Bu gibi parklarımız ve sosyal tesislerimizle hemşehrilerimizin yaşamlarını daha da güzelleştirdiysek ne mutlu bizlere” ifadelerinde bulundu.