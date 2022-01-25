Başkan Beşikci, bu kez vatandaşları kıraathanede dinledi

Farklı farklı mahallelerdeki vatandaşlarla buluşan Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, bu kez ilçede bulunan kıraathaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Yenişehir Belediyesinin çalışmaları ve mahallenin sorunları hakkında kıraathanede vatandaşlardan bilgi alan Beşikci, mahalle sakinleri ile sohbet edip, talep ve sorunlarını dinledi.

Yenişehir ilçesinde her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Beşikci, Fabrika Mahallesi’nde esnaf ziyaretinin ardından mahalle sakinlerinin bulunduğu kıraathanede vatandaşlarla birlikte çay içip ilçede yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Kıraathanede kurulan sobanın başında vatandaşlar ile hasbihal eden Beşikci, Yenişehir ilçesi için hep birlikte gönül gönüle çalışmalar yürütüldüğünü anlatarak, ’’2022 yılı içerisinde Yenişehir ilçemize bağlı mahallelerimizde bir birinden farklı projelerimizi hayata geçirerek sizlerin talep ve destekleri doğrultusunda yatırımlarımızı hayata geçireceğiz. Gönül belediyeciliği temelinde tüm Yenişehirli vatandaşlarımıza hizmet etmek bizleri mutlu etmektedir" dedi.

Kıraathanede bulunan Fabrika Mahallesi sakinleri ise Beşikci’nin yapmış olduğu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sorunlarımızı ve taleplerimizi birebir bizlerden dinlemeniz çok önemlidir. Mahalle sakinlerine ve vatandaşlara vakit ayırmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz’’ dediler.