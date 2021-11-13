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Başkan Aydın; "Bizim mücadelemiz memleket için"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17. ilçede buluşma programı Çüngüş’te gerçekleşti.

DİYARBAKIR 13.11.2021, 14:46
Başkan Aydın; "Bizim mücadelemiz memleket için"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17. ilçede buluşma programı Çüngüş’te gerçekleşti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17. ilçede buluşma şeklindeki ’İlçe ilçe 2023’e’ programına 13.ilçe olan Çüngüş ilçesi ile devam edildi. Partililer, ilçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde vatandaşlarla buluşarak sorunları dinledi, taleplerin zaman kaybedilmeden yerine getirilmesi için ilgili kurumlarla iletişime geçerek çalışma başlattı. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın’ın organizasyonuyla;Diyarbakır’da AK Parti’ye ait tüm il kademeleri,Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu, 16 ilçenin ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ve partililerin bulunduğu büyük bir kalabalık grup Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesine çıkarma yaparak merkez ve kırsalda vatandaşlarla bir araya geldi. Teşkilat yöneticileri ve belediye başkanları ilçede 21 ayrı gruba ayrılarak aynı anda eş zamanlı olarak Çüngüş merkez ve köylerine dağılarak sorun ve talepleri dinledi. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve büyük bir heyecanla sürdürdükleri ilçe turlarında şimdiye kadar on üç ilçede vatandaşlarla buluştuklarını belirterek partilerine olan teveccühün artarak devam etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. İlçeleri tek tek gezerek gönüllere dokunmaya geldiklerini ifade eden Başkan Aydın "AK Parti olarak her fırsatta Diyarbakır halkı ile bir arada olmaya gayret ediyoruz. AK Parti’nin 20 yıllık iktidarındaki artan başarı ivmesinin altında yapılan hizmetlerle birlikte, sahadaki çalışmaları da yatmaktadır. Halkın arasında, halkla birlikte hem Türkiye’nin emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemesini amaçlıyor, hem de halkın taleplerini kendilerinden dinliyoruz. Ziyaret ettiğimiz İlçelerde vatandaşlarımızın göstermiş olduğu yakın ilgi ve teveccüh bizlere enerji veriyor. Bizler de AK partinin temsilcileri olarak halkımızın teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

"Bu şehrin çocuklarına sözümüz var"

Vatandaşlarve esnafla sohbet ederek sıkıntı ve talepleri dinleyen Aydın, “Fırsat bulduğumuz her anı değerlendirip hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Hizmet üreten esnafımızı önemsiyoruz. Bugün Çüngüş çarşı esnafıkardeşlerimizle bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulduk. Ülke olarak tarihi mücadele verdiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızdan tam destek görmek hepimiz için gurur verici. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bizim mücadelemiz memleketimiz için. Biz bu şehrin çocuklarına söz verdik. Diyarbakır’ımızın gelişmesi için, kalkınması için, istihdamın artması için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve buna sonuna kadar devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Diyarbakır çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. İnsanlarımız hizmetin en güzeline layıktır. Kalan hizmetleri de, demokratik adımları da atabilecek irade ve kararlılık sadece Ak Parti kadrolarında vardır” diye konuştu.

Ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden esnaf ise Başkan Aydın’a teşekkür dileklerini iletti. Renkli görüntülere sahne olan Çüngüş buluşmasında vatandaşlar Ak Partililere yakın ilgi gösterdi. Vatandaşların talep ve şikayetleri notlar halinde ilgili yerlere iletilmek ve çözülmek üzere alındı.

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