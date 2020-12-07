Başkan Arslanca, hakkındaki iddialara yanıt verdi

Önceki dönem AK Parti’den Diyarbakır’ın Çüngüş İlçe Belediye Başkanlığı görevini yapan AK Parti Çüngüş İlçe Başkanı Zübeyir Arslanca, hakkındaki iddialar konusunda açıklamalarda bulundu.

2014 seçimlerinde Çüngüş’te yüzde 36 oy alarak Belediye Başkanlığını AK Partinin adayı olarak kazandığını belirten Zübeyir Arslanca, 2004- 2009 seçimlerinde AK Parti’den aday olan mevcut başkan Ali Suat Akmeşe’nin 2014’te kendisine AK Parti tarafından adaylık verilmeyince CHP’den aday olduğunu ve kaybettiğini söyledi. 2019 seçimlerinde ise 2014 yılındaki yüzde 36’lık AK Parti oylarını yüzde 46’ya çıkarmalarına rağmen Türkiye genelinde olduğu gibi Çüngüş’te de CHP, HDP ve Saadet Parti ittifakıyla seçimi kaybettiklerini aktaran Arslanca, Saadet Parti adayı olarak seçime giren şimdilerde ise SP’den istifa ederek bağımsız olan Belediye Başkanı Akmeşe’nin, ittifakı inkar etse de mevcut belediye meclis üyelerinin 3 kişinin HDP’den olduğunun tüm Çüngüş halkınca bilindiğini vurguladı. Arslanca, “İlçe gençlerini işe alma vaadiyle kandırıp sonradan işe almamanın gerekçesi olarak belediyenin borç batağında olduğunu söylemektedir. Başkan Akmeşe’nin çıktığı TV programında belediyeyi 10 milyon lira borçla devir aldığını söylemesine rağmen, AK Partilileri zan altında bırakmak için halka, kamu kurumlarına belediyeyi 16 milyon lira borçla devir aldığı yalanını söylemektedir” dedi.

AK Parti Çüngüş İlçe Başkanı Zübeyir Arslanca, 2014 yılında belediye başkanı seçildiğinde belediyeyi 6 milyon lira borç ile devraldığını, 2019 ’da ise belediyeyi 10 milyon borçla teslim ettiğini ifade ederek, “4 yıllık belediye başkanlığı dönemimde ilçe tarihinde yapılmayan hizmetleri ilçeye kazandırdık. 7 milyon lira iller bankasından kredi çekerek 250 bin metrekare parke taşı döşemesi yaptık. Bunun 80 bin metrekaresi merkezde, 170 bin metrekaresi 37 mahallemizin ana cadde ve sokaklarının yüzde 80’ini yaptık. Göreve başladığım zaman belediye personelinin 1 yıllık maaşlarının ödenmediğini görüp, göreve başlar başlamaz personelin içerideki maaşlarını ödedik” diye konuştu.

“2014-2019 arasında Çüngüş tarihinde görmediği hizmeti aldı”

Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe’nin, AK Partinin ülkeye yaptığı hizmetlerinden Çüngüş’ün hizmet almadığını iddia ettiğini dile getiren Başkan Arslanca, bu iddiaların asılsız olduğunu amaçlarının Çüngüş’te iftiralarla AK Partiyi kötülemek olduğunu söyledi. Arslanca, 2014’ten 2019’a kadar Çüngüş’ün tarihinde görmediği hizmetleri aldığını, AK Parti hükümeti tarafından ilçeye 10 yataklı ilçe hastanesi, 24 derslikli lise, jandarma ve emniyet binalarının yapılması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen 1 milyon hibe parayla Zülküf Özel adını verdikleri belediye parkının yapıldığını, ilçe gençlerinin faydalanması için sentetik çim futbol sahasını yapıldığını kaydetti. Başkan Arslanca, “Yerelde ise belediye imkanlarıyla, ilçede hiç bir konaklama yeri olmadığından göreve başlar başlamaz 10 yataklı belediye misafirhanesini ücretsiz olarak hizmete açtık. Mevcut başkan Akmeşe ise göreve gelir gelmez ilk iş olarak belediye pansiyonunu kaparak yandaşlarına peşkeş çekti. Susuz olan 5 köyümüze belediye imkanlarıyla su getirdik. Bölgemizde taziye kültürü önemsendiği için 37 mahallenin tamamında yapılan taziye evlerine çimento, demir, tuğla, klima ve mefruşat malzemeleri yardımında bulunduk. Şu anki Belediye Başkanı Akmeşe, 2104-2019 belediye başkanlığım dönemimde belediyeye kazandırdığımız 2 çöp kamyonu, 1 sulama kamyonu,1 CSP iş makinası, 2 traktör olmasaydı ilçedeki çöpleri dahi toplayamazdı. Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe göreve başlar başlamaz kendince yaptığı en büyük hizmet AK Partiye oy verdikleri gerekçesiyle belediye çalışanlarının işine son verdi. Akabinde belediye ait dükkanlarda kiracı olarak faaliyet gösteren lokanta ve fırını kapattı. Çüngüş’te bir çok inşaat yapılmasına rağmen, AK Partili olarak bilinen İbrahim Güloğlu’na kaçak inşaat bahanesiyle 165 bin lira ceza kestirdi. Kısacası İttifak adayı olarak belediye başkanı seçilen Akmeşe, bir taraftan AK Partili seçmenlere zulüm ederken, diğer taraftan AK Partiye geçmek için genel merkez nezdinde AK Partili olduğunu söyleyerek, partiye geçmek istediğini sağır sultan bilmektedir” şeklinde konuştu.

“Çüngüş üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekmek istedim”

Çüngüş’te oynan oyunları Uyanış Selçuklu dizisindeki batınilerin lideri olan Hasan Sabbah’ın Selçuklu sarayındaki devleti ele geçirme oyunlarına benzeten AK Parti Çüngüş İlçe Başkanı Zübeyir Aslanca, “1 Aralık 2020 tarihinde meclis üyeleri ile birlikte Saadet Partisinden istifa ederek bağımsız kalan İttifak adayı Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe’nin, yaklaşık 2 yıldır AK Partiyi, şahsımı ve seçmenlerimi asılsız söylemlerle suçlayarak algı oluşturmaya çalışmıştır. Başta Genel Başkanım ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti yönetim kurulu, milletvekilleri, kamuoyu ve Çüngüşlü hemşerilerimin dikkatini oynanan oyuna çekmek için basın açıklaması yapma gereği duydum” dedi.