Başarılı iş insanı Bayram, yatırımlarıyla Türkiye’nin ekonomisine destek oluyor

Başarılı iş insanı Şahin Bayram, yatırımlarıyla Türkiye’nin ekonomisine can katıyor. Bayram, kurduğu firmalarla Türkiye de yaptığı faaliyetlerle ve yurt dışına yaptığı ihracatlarla ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor.

7-11 Kasım Antalya’da bir otelde gerçekleşecek olan 13. Uluslararası Mutfak ekipmanları fuarına 45 ülkeden 600 satın alma heyeti ile birlikte 150 yerli üretici firma katılımlı büyük bir organizasyon gerçekleşecek. İhracat odaklı bir organizasyon olan ve devlet teşvikli katılım sağlanan fuara Türkiye’de başarılı yatırımlara imza atan ve 45 ülkeye ihracat yapan Şahin Bayram, sürekli gelişim vizyonu ile güven ve kalitesiyle fuarın ev sahipliğini yapacak.

Şahin Bayram, ulusal ve uluslararası yatırımlarıyla dünya genelinde alanında Türkiye’nin öncü isimlerinden biri olmaya devam etmektedir.

İhracat alanında müşteri memnuniyetinin önemini belirten, Bayram, “Bizim en büyük özelliğimiz müşterinin ne istediğini doğru tespit ederek doğru zamanda doğru hizmetleri sunmaktır. Bunu çözümlediğiniz zaman memnuniyet başarıya eşit oluyor. Bizler yol haritamızı bu rotada çiziyoruz. Kaliteli ürünü ve hizmeti en güvenilir ve en güzel şekilde müşteriye ulaştırıyoruz. Ulusal ve uluslararası her gün artan bir ihracat akışımız var. Bu da Türkiye’nin gelişimine ve ekonomisine değer katıyor” dedi.