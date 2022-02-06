BAL derbisinde puanlar paylaşıldı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde sezonun ikinci yarısı Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlarla başladı.

1.Bölge 2.Grup’ta iki Diyarbakır takımı arasında oynanan maçta Bağlar Belediyespor ile Silvan Belediyespor karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere kaldı.

Diyarbakırspor’un maç yapmadam bay geçirdiği haftada Bağlar Belediyespor puanını 17’ye ve Silvan Belediyespor da 10’a yükseltti. 1 maçı eksik olan Diyarbakırspor’un 14 puanı var. 1 maçı fazla olan Mazıdağ Fosfatspor puanını 22’ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Çınar Belediyespor Farklı Kazandı

BAL 1.Bölge 3.Grup’ta yer alan Diyarbakır takımlarından Çınar Belediyespor, sahasında Dersimspor’u 3-1 yenerek puanını 10’a çıkardı. Bismil 1936Spor’un bay olduğu haftada bu grupta evinde Elazığ Kovancılarspor’a 3-0 yenilen Bismil 21Spor 1 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Diyarbakırspor-Muş Belediyespor, Bismil 1936Spor-Bismil 21Spor, Fırat Üniversitesi-Çınar Belediyespor, Silvan Belediyespor-Batman 72 Belediyespor ve Kızıltepespor-Bağlar Belediyespor maçları oynanacak.