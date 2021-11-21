BAL derbisinde kazanan yok

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Bölge 2. Grup’ta yer alan Diyarbakır’ın iki takımı arasında oynanan maçta Bağlar Belediyespor ve Diyarbakırspor 0-0 berabere kaldı.

Seyrantepe spor tesislerinde oynanan karşılaşmada iki takım da birbirlerine üstünlük sağlayamayınca puanlar paylaşıldı. Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 10’a yükselterek namağlup unvanını ve çıkışını sürdürdü. Diyarbakırspor ise 3. maçında ilk puanını aldı.

BAL’da Diyarbakır takımlarının aldığı sonuçlar

1. Bölge 2. Grup

Bağlar Belediyespor-Diyarbakırspor: 0-0

1. Bölge 3. Grup

12 Bingölspor-Bismil 21Spor: 5-1

Çınar Belediyespor-Elazığ Kovancılarspor: 0-1

Elazığ Yolspor-Bismil 1936 Spor: 3-1

Haftanın Programı

Diyarbakırspor-Batman 72 Belediyespor

Muş Belediyespor-Bağlar Belediyespor

Bismil 21Spor-Elazığ Yolspor

Bismil 1936Spor-Çınar Belediyespor

Kızıltepespor-Silvan Belediyespor