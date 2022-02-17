Bakan, vali, milletvekili ve birçok eğitimci yetiştiren ’Mevlüde Hoca’ kabri başında anıldı

Diyarbakır’da, bir çok bürokratın da öğretmeni olan Mevlüde Tütenk, ölümünün ikinci yıl dönümünde öğrencileri, mesai arkadaşları ve yakınları tarafından mezarı başında anıldı.

Mezun olduğu Ziya Gökalp Lisesi’nde yaklaşık 38 yıl tarih öğretmenliği yapan ve 2005 yılında emekliye ayrılan Mevlüde Tütenk, öğretmenlik yaşamı boyunca binlerce öğrencinin hayata atılması için eğitimleri noktasında emek sarf etti. Mevlüde Tütenk’in ölüm yıl dönümünde öğrencileri, günler öncesinden iletişim zinciri kurarak hocalarının mezarı başında buluşup anılarını yad etti.

Burada açıklamada bulunan Ziya Gökalp Lisesi Eski Müdürü Ayten Ekmekçiler, Mevlüde Tütenk’in isminin yaşatılması için girişimde bulunduklarını belirterek, “Biz, Mevlüde Hoca’nın isminin yaşatılması için gerekli girişimlerde bulunduk. Mevlüde Hoca’nın isminin yaşatılması için bir sokak, bir park yada bir okula verilmesini sizin aracılığınızla yetkililere hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Mevlüde Tütenk’in öğrencilerinden Ziraat Yüksek Mühendisi ve aynı zaman Diyarbakır Genç İşadamları Derneği Başkanı Remzi Kaymak ise Mevlüde Hoca’nın ismimin yaşatılmasını için gerekli girişimlerde bulunduklarını en kısa sürede çözüme kavuşmasını beklediklerini söyledi.

Tütenk’in yetiştirdiği öğrenciler arasında bakan, milletvekilleri, vali, iş insanları, yazar, hekim ve eğitimci bulunuyor.