Bahçede doğum yapan köpek ve 8 yavrusuna esnaf ile mahalle sakinleri sahip çıktı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde mahalleliye ait bir meyve bahçesinde doğum yapan köpek ve 8 yavrusuna esnaf ve mahalle sakinleri sahip çıkarak beslemeye başladı.

İlçeye bağlı merkez yeni mahalledeki bazı esnaf, sokak köpeğinin 8 yavru doğurduğunu görünce sahiplendi. Köpeklerin doğum yaptığı mahallelinin bahçesinde esnaf hayvanlarla ilgilenmeye başladı. Duyarlı mahalle sakinleri ve esnaf yavru köpeklerin zarar görmemesi için sürekli gözetimleri altına alarak beslemeye çalışıyor. Köpek ve yavrularına bakmaya başladığını anlatan mahalle esnafından Gürgi Aydoğdu, "İlçe merkezinde kasap işletmecisiyim. Her gün elimden geldiği kadarıyla onları besliyorum. Hayvanlara zarar vermeyin, onların da bir canı var. Hayvanların, bizlere hiçbir zararı yok. Bizim mahallemizin köpeğinin doğum yaptığını fark edince esnaf arkadaşlarla beslemeye başladık. Ekmek, kemik ve et veriyorum, anne çok zayıf. İnsanlar nasıl can taşıyorsa, bu hayvanlar da can taşıyor. Lütfen hayvanlara zarar vermeyin" dedi.