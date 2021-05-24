Bağlar’ın temizlik ordusu gece gündüz görev başında

Diyarbakır Bağlar İlçe Belediyesi, kırsalda 36 mahalle ve 92 mezrada, merkezde ise 12 mahalle, 40 cadde ve bin 355 sokakta eş zamanlı olarak temizlik çalışmaları yaparak yaşam alanlarını hijyenik hale getiriyor.

Diyarbakır’da önceki yıllarda yaşanan temizlik sorununun çözülmesi vatandaşları mutlu ederken, AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ziyaret ettiği yerleşim yerlerinde bu hizmetten duyulan memnuniyetle karşılaşıyor. 400 bine yakın nüfusu ile Diyarbakır’ın kalbi sayılan ve Türkiye’de 36 ilinden büyük olan Bağlar’da geçmiş yıllarda gündeme gelen temizlik sorunu yapılan çalışmalarla tarihe karıştı. Temizlik konusuna büyük önem veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla oluşturulan ekipler, yılın 365 günü gece ve gündüz demeden pandemi döneminde de hizmeti sürekli hale getirerek yaşam alanlarını hijyen hale getiriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 400 personelin 200’ü şehir merkezinde süpürgeci olarak görev yapıp sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar çöp toplama hizmeti yürütürken, çevre dostu özelliği olan 80 araç eşliğinde de hafta içi ve hafta sonları yıkama, dezenfekte ve atık toplama gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Son düzenleme ile Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan 29 cadde Bağlar Belediyesine geçerek cadde sayısı 40’a ulaştı. Daha önce hizmet alamayan kırsala bin konteyner ve düzenli çöp toplama hizmeti, ilçe merkezinde 12 mahallede 40 cadde ve 1355 sokağı kapsayan temizleme çalışmaları yapılırken, vatandaşlardan gelen şikayetler de anında değerlendirilerek gezici ekipler yönlendiriliyor. Bu durum daha önce şikayetçi olan vatandaşlar arasında memnuniyet oluşturdu.

Başkan Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla son iki yılda 36 mahalle ve 92 mezradan oluşan kırsal bölgelere bin çöp konteyneri kazandırılarak bunlarla cami, taziyeevi, okul, sağlık kuruluşları ve toplu yaşam alanı gibi noktalardaki çöpler toplanarak her gün 3 araç eşliğinde atık merkezine götürülüyor. Belediyenin temizlik konusunda yaşattığı değişim ilçe halkını memnun ederken, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ziyaret ettiği mahalle ve sokaklarda bu konuda teşekkür mesajlarıyla karşılaşıyor. Beyoğlu, kendisine iletilen sorunların çözümü için de hemen Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne talimat vererek pratik çözümler üretip takdir topluyor.

"Temizlik konusunda ciddi fark oluşturduk"

Vatandaşlar, “Belediyenin bu konudaki gayretlerini görüyoruz. Sokaklar eskiye göre çok daha temiz” ifadelerini kullandı.

En fazla önem verdikleri hizmetlerin başında temizliğin geldiğini anlatan Başkan Beyoğlu, “Bir şehrin medeniyet ölçüsü bize göre temizliktir. Halkımızın huzurlu ve steril koşullarda yaşam sürmesi için pandemi demeden, yaz ve kış demeden, gece ve gündüz demeden tüm imkanlarımızla vatandaşımızın emrindeyiz. Son 26 ayda yaptığımız çalışmalar ve oluşturduğumuz imkanlarla kırsaldan merkeze kadar her tarafta ciddi fark oluşturduk" dedi.