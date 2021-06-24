Bağlar’ın eğitimdeki umutları sınava hazır

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi’nin, özel eğitim kurumlarının imkanlarını aratmayan koşullarda hizmet veren ücretsiz eğitim merkezinde TYT ve AYT kurslarına katılan 120 öğrenci, bu hafta sonu yapılacak sınavlarda ter dökecek.

Maddi koşulları elverişli olmayan ailelerin çocuklarından oluşan öğrenciler, pandemi sürecine rağmen huzurlu şekilde sınava hazırlandıklarını belirterek sağladığı imkanlar nedeniyle Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti. Bağlar Belediyesi’nin atıl durumdan kurtarıp modern teknik imkanlarla donattığı eğitim merkezinde yine belediyenin sağladığı imkanlarla ücretsiz eğitim alarak üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin hazırlık maratonu tamamlandı, gözler Cumartesi ve Pazar günü yapılacak TYT ve AYT oturumlarına çevrildi. Deneme sınavlarıyla sınav öncesinde son rutuşları yapan öğrenciler, eğitim merkezi yönetimi tarafından hazırlanan çeşitli sosyal aktivitelerle de moral depoluyor. Göreve geldikten sonra yaptığı ilk icraatlardan biri olan eğitim merkezinde öğrencilerle bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tek tek ilgilenerek sohbet etti ve sınav için başarı dileğinde bulundu.

Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen mükemmele yakın imkanlarla sınava hazırlandıklarını belirten öğrenciler, ”Yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz bizi en iyi şekilde hazırladı. Özel okulları aratmayan, hatta onlarda olmayan mükemmel imkanlarla hazırlandık. Başarılı olmamız için her şey yapıldı. Bundan dolayı hem kendimiz hem ailelerimiz adına size çok teşekkür ediyoruz. Sınavda başarılı olarak hayallerimizi gerçekleştirmek ve sizlerin emeğine bu şekilde güzel cevap vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlk yıl olmasına rağmen geçen yıl öğrencilerin üniversite sınavlarına rekor düzeyde başarı elde ettiğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu yıl çok daha büyük başarı yüzdesi beklediklerini söyledi. Söz konusu eğitim ve çocukların geleceği olunca imkanları seferber etmekten kaçınmadıklarını anlatan Beyoğlu, ”Önemli olan sizlerin buraya gelip huzurlu koşullarda sınava hazırlanmasıydı. Şahit olduğunuz üzere her türlü imkanı oluşturduk. Sizler de en güzel şekilde hazırlandınız, emek verdiniz. Sınavda arzuladığınız başarılı sonuçları elde edeceğinize inanıyoruz. Size olan desteğimiz bununla sınırlı olmayacak. Bundan sonraki süreçte de hep sizlerin hem diğer evlatlarımızın yanında olacağınızı bilmenizi istiyorum” dedi.