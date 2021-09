Bağlar’dan Eğil kırsalına uzanan gönül köprüsü

Diyarbakır’ın Eğil ilçe kırsal bölgesinde yer alan Işıklı Mahallesini ziyaret eden Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, oyuncak hediye ettiği çocukların yüzünü güldürdü.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Eğil’e bağlı kırsal Işıklı ve Konak Mahallesi’ni ziyaret ederek burada bir araya geldiği vatandaşların çeşitli konulardaki sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Beyoğlu, oyuncak hediye ettiği çocukların yüzünü güldürdü. Önceliklerinin Bağlar olduğunu ancak Diyarbakır’ın her bölgesindeki vatandaşlarla da gönül köprüsü kurmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Beyoğlu, "Her bir vatandaşımızı önemsiyor, değerli olarak kabul ediyor ve bu şiarla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Geleceğimizin umudu olan çocuklarımızı sevindirmeyi ise fazlasıyla kıymetli buluyoruz. Bu yüzden ziyaret ettiğimiz her yerde çocuklara ayrı bir önem atfederek gönüllerine dokunmaya gayret ediyoruz" dedi.