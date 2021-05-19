Bağlar’da vatandaş huzuru gül parkında buluyor

Diyarbakır’ın kalbinde Bağlar İlçe Belediyesi tarafından 29 gül çeşidi yetiştirilerek hayata geçirilen gül bahçesi ve parkı, ziyaretçilerini huzur veren görüntülerle karşılıyor.

Bir yanda pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanmanın sona ererek kısmi normalleşme sürecinin başlaması, diğer yandan baharın gelişi. Bunu fırsat bilerek dışarı çıkan Diyarbakırlıların huzur bulduğu alanların başında, kentin sembolü haline gelen gül bahçesi ve parkı yer alıyor. 29 gül çeşidinin yetiştirildiği bahçede renklerin kardeşliği ve bu tablonun egemen kıldığı huzur görüntüleri ziyaretçileri hiç bırakmak istemezcesine karşılıyor. Buraya akın eden vatandaşlar hem dinleniyor hem hatıra resimleri çekerek güzel anları ölümsüzleştiriyor. Bahçenin en büyük müdavimeri ise çocuklar ve yaşlılar. Bu iki kesim de burada huzur bulduklarını dile getirerek Bağlar Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

Çocuklarla keyif veren bir gül bahçesi gezintisi

Çocuklarla beraber bahçede kısa bir gezintiye çıkan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ziyarete gelen vatandaşlara gül çeşitleri ve bahçenin özellikleri hakkında bilgi verdi.

Diyarbakır’ın huzurlu yaşam alanlarına ihtiyacı olduğuna işaret eden Beyoğlu, “Osmanlı döneminde gül şehri olarak anılan kentimize yakışan bir görüntü ortaya koymak adına yürütmüş olduğumuz çalışmalarla burada her biri huzur veren ve ayrı anlamlar ifade eden 29 gül çeşidi yetiştiriyoruz. Hamdolsun burayı gören vatandaşlarımız huzur buluyor. Gülleri çok seviyoruz ve en iyi şekilde korumaya, yetiştirmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızı bu güzelliklerin tadını doyasıya yaşamaya davet ediyoruz. Tek ricamız, hep beraber bu güzellikleri muhafaza edelim” dedi.