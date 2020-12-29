Bağlar’da parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kış koşullarına rağmen ilçe genelinde parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Bağlar Belediyesi, geride kalmak üzere olan 2020 yılı içerisinde ilçe genelinde 19 bin metrekare parke taşı döşeme gerçekleştirerek yaşam alanlarını güzel bir görüntüye kavuşturdu. Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen ilçe merkezinde parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Birçok cadde ve sokakta ilk kez bu hizmet yapılırken, bazı yerlerde de eskiyerek kullanılamaz hale gelen parke taşları sökülerek yenileri monte ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin titiz bir işçilik örneği sergileyerek gerçekleştirdiği çalışmalarda Bağcılar Mahallesindeki ara sokaklar ve kaldırımlar yenilenerek ulaşım için elverişli hale getirildi. Pandemi süreci nedeniyle alınan tedbirler ışığında gerçekleştirilen ekiplerin çalışması, bölgede yaşayan vatandaşların takdirini topladı.

“Uzun yıllar hizmet alamayan bölgelere hizmet kazandırdık”

Uzun yıllar hizmet alamayan yerleşim yerlerinde ilk kez böyle geniş kapsamlı bir çalışmanın kendi dönemlerinde gerçekleştiğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin imkanlarıyla yapılan çalışmalarla kaldırım ve ara sokakların vatandaşların kullanımı için modern bir görüntüye kavuşturulduğunu söyledi. Kış koşullarına rağmen çalışmaların devan ettiğini belirten Başkan Beyoğlu, “Bizim için hizmetin yazı ve kışı yok. Vatandaşlarımızın yaşadığı yerleşim yerlerini güzelleştirmek için her koşulda tüm imkanlarımızla beraber çalışıyoruz. Bugüne kadar hizmet alamamış olan birçok mahalle, cadde ve sokağımıza halkımızın en temel hakkı olan hizmeti kazandırdık. 2020 yılı içerisinde 19 bin metrekare parke taşı döşeyerek ilçemizi güzelleştirdik. Büyük bir aşk ve heyecanla hizmet yolculuğuna devam edeceğiz” dedi.