Bağlar’da korona virüs denetimleri devam ediyor
İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ 'SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN' SLOGANI İLE TÜRKİYE GENELİNDE UYGULADIĞI YENİ TİP KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İçişleri Bakanlığının ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganı ile Türkiye genelinde uyguladığı yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinde denetim gerçekleştirildi
Diyarbakır’ın nüfus olarak en büyük ilçesi olan kentin kalbi konumundaki Bağlar’da kurumların işbirliği ile sahada yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde geniş katılımlı denetimler gerçekleştirildi. Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, emniyet güçleri, tarım ve orman müdürlüğü gıda denetim ekipleri ve sağlık müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleriyle işbirliği yaparak toplu yaşam alanlarında kuralları vatandaşlara hatırlatarak uyarılarda bulundu ve kuralları ihlal edenler hakkında cezai işlemler uyguladı.
Maske kullanmayan vatandaşlara para cezası
Denetimler kapsamında berberler, kuaförler, kıraathaneler, kafeler, şans oyunları bayileri, toplu taşıma araçları, oteller, çay bahçeleri, AVM’ler ve buralardaki sinema salonları, bilardo salonları gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlar kontrolden geçirildi. Belediyeye ait araçlardan anonslar yapan ekipler kurallara uyulmasını istedi. Kentin kalabalık ve işlek noktalarına da çıkarma yapan ekipler, maske kullanmayan vatandaşlara para cezası keserken, alışveriş noktalarında bulunan esnaflara yönelik maske, sosyal mesafe ve temizlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda son dönemlerde vaka sayısının artmasının insanların kurallara uymamasından kaynaklandığına dikkat çekilerek herkesin kendi tedbirini alarak toplum sağlığını koruması gerektiği ifade edildi.
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