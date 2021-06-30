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Bağlar’da kamulaştırılan 5 yapının yıkımı gerçekleşti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, imar planına göre yolda kalan 5 yapının yıkımını gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR 30.06.2021, 14:34
Bağlar’da kamulaştırılan 5 yapının yıkımı gerçekleşti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, imar planına göre yolda kalan 5 yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı, çarpık kentleşmeye karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında merkez Bağlar İlçesi Mezarlık Caddesi’nde imar planına göre yolda kalan 5 yapıyı kamulaştırdı.

Belediye ekipleri, caddede alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkımı gerçekleştirdi. Yıkımın ardından çıkan molozları kamyonlarla hafriyat döküm sahasına taşındı.

Şeyhşamil Mahallesi’nde yer alan Medine Bulvarı’nda devam eden kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla Medine Bulvarı ve Mezarlıklar Caddesi’nin kesiştiği Karacadağ Bulvarı’ndaki kavşak yeniden düzenlenecek.
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