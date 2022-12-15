Bağlar’da kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin cadde ve sokaklarında üst yapı yenileme çalışmalarını aralıksız olarak yürütüyor. Yeniköy Mahallesinde 1048 ve 1049’üncü sokaklarda yapısı bozulan parke taşları yenilendi, bazı noktalarda ihtiyaç üzerine yeni parke taşları döşendi. Mahalle içi ulaşımın konforlu hale getirilmesi çevrede yaşayan vatandaşların memnuniyetini kazandı.

"Halkın hizmetkarı olmaktan başka bir gayesi olmayan belediyecilik örneği sergiliyoruz" diyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, cadde ve sokaklarda ihtiyaç ve talep üzerine yenileme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Beyoğlu, "Halkımız arzuladığı ve hak ettiği yaşam kalitesine erişsin diye bu çalışmaları yürütüyoruz. Kaldırım ve sokaklarımızı hizmetle güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.