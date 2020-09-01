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Bağlar’da hizmet seferberliği sürüyor

AK PARTİLİ DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İKİ KIRSAL YERLEŞİM YERİNE DAHA YENİ YOLLAR KAZANDIRDI. MOLLA ALİ VE KARAHAN MAHALLELERİNDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN YENİ YAPILARIN İNŞA EDİLDİĞİ BÖLGELER YAPILAN ÇALIŞMALARLA YOL HİZMETİNE KAVUŞTU.

DİYARBAKIR 01.09.2020, 15:59
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Bağlar’da hizmet seferberliği sürüyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki kırsal yerleşim yerine daha yeni yollar kazandırdı. Molla Ali ve Karahan mahallelerinde vatandaşlar tarafından yeni yapıların inşa edildiği bölgeler yapılan çalışmalarla yol hizmetine kavuştu.

Bağlar Belediyesi, kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerine yeni yollar kazandırmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde 45 kilometreyi bulan yeni yollar yaparak vatandaşların hizmetine sunan belediye ekipleri, Molla Ali ve Karahan mahallerinde vatandaşlar tarafından inşa edilen yeni yapıların olduğu bölgelere kullanışlı yollar kazandırdı. İki mahallede ayrıca olası sel taşkınları ve doğal afetlere karşı beton boru döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Kırsal bölgelerde bulunan mahalle ve mezraların tamamına olmak üzere 92 yerleşim yerinde yeni yol yapma ve yol bakım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların taleplerini yerine getirerek ilçede yolu olmayan yerleşim yeri bırakmamayı hedefliyor.

Başkan Beyoğlu, ziyaretlerle gönüller kazanmaya devam ediyor

Belediye ekipleri ilçe merkezinde asfaltlama, kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürerek yerleşim yerlerinin yıllardır ihmal edilen sorunlarını çözerken, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da vatandaşlarla bir araya gelerek gönüller kazanmaya devam ediyor. Alipınar Mahallesinde önce üç eve misafir olarak vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu, ardında mahalle sakinleri ve esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Beyoğlu’nun bir diğer durağı Göçmenler Caddesi oldu. Esnafın yakın ilgisi ile karşılanan Beyoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek yeni tip korona virüs salgınına karşı uyulması gereken önlemlerle ilgili uyarılarda bulundu. Vatandaşların huzuru ve selameti için çalıştıklarını belirten Başkan Beyoğlu, “Ekiplerimiz ilçemizin her karışına hizmet götürüyor. Bizler de vatandaşlarımızı ziyaret ederek dertleşiyoruz, taleplerini yerine getiriyoruz. Milletimizin emanetine layık olmak için samimiyet ve gayretle mücadele ediyoruz. Rabbim bu yolda bizi mahcup etmesin. Biz milletimizin hayır duasına talibiz” dedi.

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