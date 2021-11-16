Bağlar’da hizmet seferberliği devam ediyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kış mevsimine doğru ilçe merkezi ve kırsal bölgelerde üst yapı sorunlarını çözme çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

İki kırsal mahallede beton boru ve menfez köprüler inşa edilirken, iki merkez mahallede de sokak ve kaldırım sağlıklaştırma çalışmaları gerçekleştirildi. Bir mezrada ise uzun yıllar sonra yeni yol kazandırma çalışmalarına başlandı. Kış mevsiminde yaşanabilecek muhtemel ulaşım sorunlarına karşı çalışma yürüten Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, haftanın her günü hem merkezde hem kırsalda yoğun mesai harcayarak yerleşim yerlerini hizmetle buluşturuyor.

Kırsal Yiğityolu ve Oğlaklı mahallelerinde toplam 20 beton boru döşenerek su taşkınlarına önlem olarak menfez köprüler kazandırıldı.

Mezra ilk kez yolla tanıştırılıyor

Merkez 5 Nisan ve Şeyh Şamil mahallerinde tahrip olan sokak ve kaldırımlar sağlıklaştırma çalışmalarıyla yenilenerek güzel bir görüntüye kavuşturuluyor. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun yakından takip ederek kısa zamanda tamamlanmasını istediği hizmet seferberliği kapsamında Özdemir ve Tavşantepe mahalleleri arasında bulunan Gönendi mezrasında 2 kilometrelik yeni yolun hayata geçirilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Vatandaşlardan çözüm odaklı belediyeciliğe destek

Bağlar Belediyesinin çözüm odaklı pratik belediyecilik anlayışı vatandaşların güvenini kazanıyor. Çalışmalardan duydukları sevinci ile getiren ilçe halkı, "Hizmet talebimiz anında karşılık buluyor" diyerek Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.