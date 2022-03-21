Bağlar’da genç dostu belediyecilik

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, eğitimden spora ve sosyal faaliyetlere yönelik gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlerle gençlerin ve çocukların yüzünü güldürdü.

Hayata geçirdiği projelerde ve uyguladığı faaliyetlere gençlere yönelik çalışmaları öne çıkarmasıyla dikkat çeken Bağlar Belediyesi, nüfusunun yarıdan fazlası genç olan ilçede, önümüzdeki günlerde spordan eğitime ve sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda gençlere yönelik yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Bağlar tarihinde ilk kez gençleri ve çocukları bu kadar önemseyen bir belediyecilik örneği ortaya koyduklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın genç dostu belediyecilik hayali ve hedefi var. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde ve bugüne kadar yaptığı atılımlardan biliyoruz. Siyasete gençlerin önünü açan, eğitimden ve sosyal faaliyetlere kadar her alanda gençlerin aktif rol almasını isteyen bir liderimiz var. Biz de kendisinin bu duruşundan ilham alıyoruz. Bağlar’da çok ciddi bir genç nüfus potansiyeli var. Bunu şehrimizin ve ülkemizin geleceği için avantaja dönüştürmek istiyoruz. Belediyemiz bünyesindeki eğitim merkezlerinden binlerce genç ve çocuk yararlanıyor. Devam eden ve uygulayacağımız projelerle bu çıtayı daha da yükselteceğiz” dedi.