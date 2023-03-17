Bağlar’da depremde etkilenen vatandaşlara ‘eşya tespiti başvurusu yapın’ çağrısı

Diyarbakır’da Bağlar Kaymakamlığı, ilçede depremden etkilenen vatandaşlara eşya tespitinin yapılması için başvuru yapın çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu yerleşim yerlerinden olan Bağlar’da işyeri ve konut eşyaları zarar gören vatandaşlara yönelik tespit çalışmaları devam ederken, Bağlar Kaymakamlığı çağrıda bulundu.

Başvuruda bulunan vatandaşların hane ve işyerlerinde ekipler tarafından durum tespit çalışmaları yapılacağı ifade edilen açıklamada müracaatların 18 Nisan tarihine kadar Bağlar Gençlik Merkezi’ne yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Müracaatlar hafta sonu da alınacak

Kaymakamlığın açıklamasında,"6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremden dolayı Bağlar ilçesi sınırları içindeki işyeri ve konut eşyaları zarar gören vatandaşlarımızın 18 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında Bağlar Gençlik Merkezine müracaat etmeleri rica olunur. Müracaat işlemleri Yeniköy Mahallesi’nde bulunan Bağlar Gençlik Merkezi’nde hafta sonu da devam edecektir" ifadelerine yer verildi.