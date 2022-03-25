Bağlar’da 3 yılda 401 adet metruk yapı yıkıldı

Diyarbakır’da çarpık kentleşme ve mühendislik hizmeti almayan yapıların en fazla olduğu Bağlar ilçesinde 1994-2019 yılları arasında 25 yılda 76 metruk yapı yıkımı gerçekleşirken, 2019 yılından sonraki üç yıllık süreçte 401 yapının yıkımı yapıldı.

Yaklaşık 275 bin nüfusu barındıran eski Bağlar bölgesinde çarpık kentleşmenin yanı sıra çeşitli nedenlerle zamanla kullanılamaz hale gelerek çevredeki vatandaşlar için can ve mal riski oluşturacak seviyeye gelen eski yapılarla mücadelede belediyenin son üç yılda gösterdiği başarı bölgeye nefes aldırırken, önceki yıllara göre de rekor başarıya imza atıldı. 2019 yılında belediyede yaşanan yönetim değişikliğinin ardında Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla oluşturulan yapı kontrol ekipleri vatandaşlardan gelen taleplerin yanı sıra bölgede tespit çalışmaları gerçekleştirdi. Muhtarlarla da koordineli olarak çalışan belediye, hızlı bir şekilde encümen kararları alarak yıkımlar gerçekleştirdi. 1994-2019 yılları arasında belediyenin 25 yıllık tarihinde yıkımı gerçekleştirilen metruk yapı sayısı 76 olarak öğrenilirken, son üç yılda tam 401 yapı yıkılarak bölge halkı için güvenli hale kavuşturuldu.

“Bağlar halkı nezih ortamlarda yaşamayı sonuna kadar hak ediyor”

Metruk yapıların eski Bağlar için çok ciddi bir sorun olduğunu belirten Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mühendislik hizmeti almayan çok yapının olduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, “Bir çoğunun malikleri tarafından çeşitli nedenlerle terk edilmiş ve zamanla hem çökme tehlikesi oluşacak seviyeye gelmiş, hem de madde bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli zararlı alışkanlıkları olan gençlerin meskeni haline gelmiştir. Bunlarla ilgili ciddi bir mücadele yürütüyoruz. Gerek kendi tespitlerimiz gerekse vatandaşlardan ve muhtarlarımızdan gelen talepler oluyor. İşin bir de emniyet ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı boyutu var. Hepsini hızlı bir şekilde değerlendirerek zaman kaybı yaşamadan aldığımız encümen kararlarıyla yıkımlar gerçekleştiriyoruz. Üç yılda büyük başarı gösterdik. Yoğun bir talep var. Nezih ortamlarda yaşamayı sonuna kadar hak eden Bağlar halkımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.