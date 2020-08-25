Bağlar’da 3 bin 400 işletmenin yüzde 80’i ruhsatlandırıldı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, pandemi sürecinde kayıt dışı ve ruhsatsız iş yerlerine yönelik olarak Büyükşehir Belediyesi, Vergi Dairesi ve esnaf odalarıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde 3 bin 400 iş yerinin yüzde 80’inin ruhsatlandırma ve vergilendirme işlemlerinin başlatılması sağlandı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve mart ayından itibaren Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede gıda sağlığı ve hijyen koşullarının önemi arttığı için daha fazla gündeme gelen kayıt dışı ekonomi konusunda bölgede çalışmalar yoğunlaşırken, iyi haber Diyarbakır’ın 36 ilden büyük olan merkez Bağlar ilçesinden geldi. Bağlar Belediyesi, pandemi sürecinde kayıt dışı ve ruhsatsız iş yerlerine yönelik olarak Büyükşehir Belediyesi, Vergi Dairesi ve esnaf odalarıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde önemli bir başarıya imza atarken, 4 aylık süreçte tespit edilen 3 bin 400 işletmenin yüzde 80’i için ruhsatlandırma ve vergilendirme işlemlerinin başlatılması sağlandı.

Ortak mücadele başarıyı getirdi

İlçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalara Bağlar Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Esnaf Dairesi Başkanlığı, Vergi Dairesi ve esnaf odalarından ekipler katıldı. Kayıt dışı olduğu tespit edilen işletme ve iş yerleri ikna edilerek ruhsat ve vergi kaydı konusunda her türlü kolaylık sağlandı. Bağlar, bu alanda elde ettiği başarı ile bölge genelindeki şehirlere örnek oldu. Ekiplerin aralıksız olarak devam ettiği çalışmalarda kısa zamanda ruhsatlandırma ve vergilendirme işlemlerinin artırılması hedefleniyor.

“Hedefimiz bu oranı yüzde 100’e yükseltmek”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, denetleme çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu’na teşekkür ederek hedeflerinin 4 ayda ulaşılan yüzde 80 oranını yüzde 100’e çıkarmak olduğunun altını çizdi. Ruhsatlandırma ve vergilendirme işlemlerinin hem vatandaşın hem esnafın yararına olduğuna dikkat çeken Beyoğlu, “Aziz hemşehrilerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.