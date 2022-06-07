Bağlar’da 16 metruk yapı için yıkım kararı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde malikleri tarafından terk edilen ve zamanla suç unsurlarının merkezi haline dönüşen metruk yapılarla mücadelesini sürdüren AK Partili Bağlar Belediyesi, 9 ayrı mahallede 16 metruk yapının daha yıkımına başlıyor.

Bağlar Belediyesi tarafından, çarpık kentleşmenin en fazla öne çıktığı yerleşim yeri olan eski Bağlar bölgesinde resmi işlemleri tamamlanan 16 metruk ve harabe yapının daha yıkımına başlanacağı bildirildi. Prosedür gereği çevrede ikamet eden ve durumdan rahatsız olan vatandaşların talebi doğrultusunda ve emniyet güçlerinin bilgisi dahilinde, önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün değerlendirme işlemlerini yaptığı, daha sonra belediye encümeninin karar aldığı, nihayetinde ise mülk sahiplerine bilgi verilmesiyle yıkım işlemleri aşamasına geçildiği belirtildi.

2019 yılından bu yana 450’den fazla metruk yapıyı ortadan kaldıran Bağlar Belediyesi, 9 ayrı mahallede 16 yapıyı daha ortadan kaldıracak. Körhat, Kaynartepe, Fatih, Yunus Emre, 5 Nisan, Şeyh Şamil, Muradiye, Mevlana Halit ve Alipınar Mahallelerinde gerçekleşecek olan yıkım çalışmalarına bu hafta başlanacağı kaydedildi.

Eski Bağlar bölgesinde yarım asra dayanan çarpık kentleşme sorunu bulunduğuna dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Metruk yapılarla ilgili çok fazla sorun var. Mülk sahipleri tarafından zamanla terk edilmiş ve suç unsurlarının yuvası haline gelmiş çok fazla yapı ile karşı karşıyayız. Ziyaret ettiğimiz her mahallede vatandaşlarımızdan talep ve şikayet geliyor. Hepsini karşılamaya çalışıyoruz, tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Vatandaşlarımızı huzursuz eden yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.