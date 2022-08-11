Bağlar ve büyükşehir belediyesi iş birliğiyle ilçeye dev spor tesisi

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi tarafından arsa tahsisi ve projelendirme çalışmaları yapılan 35 bin metrekarelik alanı saran çok amaçlı spor kompleksini büyükşehir belediyesi inşa edecek.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 400 binden fazla nüfusa sahip olan ve bu nüfusun da yaklaşık yüzde 60’ının gençlerden oluştuğu merkez Bağlar ilçesi, iki belediyenin işbirliğiyle devasa bir spor tesisine kavuşturulacak. Çok amaçlı proje için Bağlar Belediyesi tarafından arsa tahsisi ve projelendirme tamamlandı, çalışmalar hızlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ile görüşerek proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, müjdeli haberi kamuoyu ile paylaştı. Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi’nde 35 bin metrekarelik alanda inşa edilecek spor kompleksinde futbol sahaları, spor salonu, idari bölümler, sporcular için yatakhane ve dinlenme alanları yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalenin en kısa zamanda yapılarak çalışmalara başlanacağı bilgisi verildi.

Tesisin sadece Bağlar’ın değil, Diyarbakır’ın da önemli bir ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Başkan Beyoğlu, büyükşehir belediyesinin sağladığı desteğin takdire şayan olduğuna değinerek Genel Sekreter Abdullah Çiftçi ve ekibine teşekkür etti. Başkan Beyoğlu, “Genel anlamda Diyarbakır’ımızda, özelde de Bağlar’ımızda çok ciddi bir genç nüfus potansiyeli var. Bu tesis hem ilçemizin hem kentimizin önemli bir ihtiyacına cevap olacak. Gençlerimiz için farklı spor alanları oluşturmamız gerektiğini bilerek bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimiz sporla uğraşsın, yeteneklerini sergilesin istiyoruz. Arsa tahsisi ve proje belediyemiz tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediyemiz en kısa zamanda inşallah inşa ederek halkımızın hizmetine sunacak. Birlikte, uyum içerisinde işbirliği yaparak kentimize eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Her şey gençler için, Bağlar için, Diyarbakır için” ifadelerinde bulundu.