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Bağlar sokaklarında kaos yerini bahara bıraktı

Diyarbakır’da yakın zamana kadar örgüt yandaşlarının neden olduğu kaotik görüntülerle gündeme gelen Bağlar sokakları, bölgede sağlanan huzur ortamından sonra bahar havasına kavuştu.

DİYARBAKIR 09.04.2022, 13:13
Bağlar sokaklarında kaos yerini bahara bıraktı

Diyarbakır’da yakın zamana kadar örgüt yandaşlarının neden olduğu kaotik görüntülerle gündeme gelen Bağlar sokakları, bölgede sağlanan huzur ortamından sonra bahar havasına kavuştu.

Gece gündüz demeden halkın içinde olduklarını belirten AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Gittiğimiz her aileye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve muhabbetlerini aktarıyoruz. Vatandaşlarımız uzatılan tevazu ve samimiyet elini boş bırakmıyor" dedi.

Bölgede huzur havası kendini gösteriyor

Doğu ve Güneydoğu’da terör örgütüne karşı sağlanan huzur ve güven ortamı, uzun yıllar kaotik görüntülerle gündeme gelen kentlerin havasını da değiştirdi. Yakın zamana kadar gündüz bile endişe veren cadde ve sokaklarda şimdilerde 24 saat huzur rüzgarları esiyor. Bu kentlerden biri de Diyarbakır’ın 36 ilden büyük Bağlar İlçesi. 2019 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hem gündüz hem gece sokak sokak ve cadde cadde gezerek vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte günde en az iki, üç mahallede vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Beyoğlu, halkın tevazu ve samimiyeti görünce sıcak ve içten bir görüntü ortaya koyduğunu söyledi.

"Halkımız uzatılan eli samimi bulunca sahipleniyor"

Başkan Beyoğlu, halkın uzatılan eli samimi bulunca sahiplendiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılan çalışmalarla bölgeye huzur geldi. Bunun semerelerini sahada görüyoruz. Halkımız devlete ve Cumhurbaşkanımıza güveniyor. Ramazan ayının ilk 8 gününde 100’e yakın ailemizi ziyaret ettik. O kadar çok talep var ki artık sadece gündüz değil gece de davet edip misafir ediyorlar. Güzel bir muhabbet dili yakaladık. Çat kapı yapıyoruz. Samimiyeti ve tevazuyu görünce uzatılan eli sahipleniyorlar. Bu vesile ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin taleplerini de bize has çözümlerle anında yerine getiriyoruz. Şunu gördük ki sorun halkta değil, Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği üzere bugüne kadar halkı ihmal eden biz idarecilerde ve siyasetçilerde" diye konuştu.

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