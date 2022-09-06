Bağlar Milli Eğitim’den "okuluna hoş geldin" projesi

Diyarbakır’da, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, köy okullarında ilk kez kodlama eğitimi başlatarak yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, Şube Müdürü Hakan Çetinkaya, Bağlar Gençlik Merkezi Müdürü İhsan Çakar öncülüğünde Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Ekip üyeleri Seda Coşkun Eliküçük ve Benan Torğul tarafından koordine edilen "okuluna hoş geldin" projesi başladı. Projenin ilk durağı Bağlar İlçesi’nin en büyük okullarından birisi olan Molla Gürani İlkokulu oldu.

Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Ekip üyelerinden Türkiye Scientix elçisi ve robotik kodlama eğitmeni Seda Coşkun Eliküçük tarafından algoritma etkinliği yapılırken, Anadolu Masalları İl koordinatörü Benan Torğul tarafından çocuklara masal anlatıldı. Ardından Bağlar Gençlik Merkezi Gönüllüleri ile birlikte çocuk oyunları oynatıldı, şarkılar söylendi, yüzler boyandı, danslar edildi ve yarışmalar düzenlendi. Bu sayede uyum haftasında öğrencilerin yanında olup sanatın ve bilimin iç içe olduğu etkinliklerle öğrencilerin hoş vakit geçirmesi sağlandı. Proje ile uyum haftasında en az 4 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.