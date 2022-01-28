Bağlar mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçe mahalle muhtarlarıyla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla istişare toplantısı düzenledi.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, mahallelerde sorunları tespit etmek amacıyla muhtarlarla toplantı düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen programda Bağlar mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Nihat Nurbaki, Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma projelerini muhtarlara anlattı.

Toplantıda yapılması planlanan projeler ile ilgili muhtarlara bilgi verilirken, muhtarların görüş ve talepleri dinlendi.

Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçelerdeki mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlemeye devam edeceği belirtildi.