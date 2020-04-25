Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Bağlar kısıtlamaya uydu, ihtiyaçları belediye ulaştırdı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YENİ TİP KORONA VİRÜS (KOVİD-19) ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN SONRA DİYARBAKIR'IN 400 BİN NÜFUSU İLE 36 İLDEN BÜYÜK OLAN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM OLURKEN, MARKETLERİN AÇIK OLDUĞU CUMA GÜNÜ ALIŞVERİŞLERİNİ YAPAN VATANDAŞLAR BUGÜN EVLERİNE KAPANDI.

Bağlar kısıtlamaya uydu, ihtiyaçları belediye ulaştırdı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YENİ TİP KORONA VİRÜS (KOVİD-19) ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN SONRA DİYARBAKIR'IN 400 BİN NÜFUSU İLE 36 İLDEN BÜYÜK OLAN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE CADDE VE SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM OLURKEN, MARKETLERİN AÇIK OLDUĞU CUMA GÜNÜ ALIŞVERİŞLERİNİ YAPAN VATANDAŞLAR BUGÜN EVLERİNE KAPANDI.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:39
1 Okunma
Bağlar kısıtlamaya uydu, ihtiyaçları belediye ulaştırdı

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra Diyarbakır’ın 400 bin nüfusu ile 36 ilden büyük olan merkez Bağlar ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, marketlerin açık olduğu cuma günü alışverişlerini yapan vatandaşlar bugün evlerine kapandı.

65 yaş üstü, engelli ve kronik hasta vatandaşların alışverişleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları ise Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından oluşturulan özel ekipler tarafından karşılanarak evlerine kadar ulaştırıldı. Beyoğlu’nun, sosyal yardımları kurmuş olduğu özel ekip ile yakından takip ederken, 22 Mart tarihinden bu yana ihtiyacı belediye tarafından karşılanan hane sayısı bin 500’ü geçtiği öğrenildi.

"Cumhurbaşkanımızın sosyal belediyecilik vurgusuna riayet ediyoruz"

İhtiyaç sahibi vatandaşlar konusunda hassas davranan Beyoğlu, "Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet eden değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu kararlar bizlerin sağlığı için uygulanıyor ve riayet etmek hepimizin yararınadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Son bir ay içinde 1500 haneye ihtiyacını temin ederek ulaştırdık. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Tüm ekonomik koşulları zorlayarak ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Hepimizin çok fazla fedakarlık yapması gereken zorlu bir süreç yaşıyoruz. Herkesin evinde aşı yansın istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın altını her defasında çizmiş olduğu sosyal devlet ve sosyal belediyecilik ilkelerine uyarak gönüller kazanmaya gayret ediyoruz" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi korosundan sağlıkçılara destek konseri
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi korosundan sağlıkçılara destek konseri
Eğil Belediyesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı
Eğil Belediyesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer çocukların bayramını evlerinde kutladı
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer çocukların bayramını evlerinde kutladı

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim