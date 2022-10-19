Bağlar ilçesine yeni gençlik merkezi

Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçeye çok amaçlı gençlik merkezi kazandırmak için gerekli protokolü imzaladıklarını açıkladı. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak olan merkez, Bağcılar Mahallesi Yenihal bölgesinde inşa edilecek.

Bağlar Belediyesi, genç nüfusun yoğunlukta olduğu ilçeye yeni bir gençlik merkezi kazandırıyor. İlçenin gelişen yüzü Bağcılar Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan çok amaçlı merkezin 24 milyon TL’ye mal olacağı açıklandı.

Yenihal bölgesinde belediyeye ait arazide inşa edilecek gençlik merkezinde eğitim, spor, kültür ve sosyal faaliyetlere ait birçok departmanın yer alması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençliğe ayrı bir önem vererek, yaşamın her alanında gençlerin önünü açan adımları hayata geçirdiğini belirten Beyoğlu, belediye olarak uzun zamandır üzerinde durdukları bir hayali Bağlar’a kazandırmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Beyoğlu, "Bizim hayallerimiz ve hedeflerimiz arasında gençlerimizin her türlü eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılarak kendilerini geliştirebilecekleri böyle bir gençlik merkezi projesi vardı. Çok şükür gerekli protokolü imzalayarak önemli bir merhaleye ulaştık. Önümüzdeki günlerde ihalesini yaparak inşallah en kısa zamanda tamamlamak suretiyle gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Gençlik merkezimiz, Bağlar gençliğinin nefes aldığı, huzur bulduğu ve hayata tutunduğu bir alan olacak” dedi.