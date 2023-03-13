Bağlar ilçesinde marketlere gıda denetimi

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ve hijyen kontrol ekipleri, ‘asrın felaketi’ sonrasında ilçedeki esnafa yönelik kontrollerde cezai işlem uygulamak yerine uyarılarda bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu yerleşim yerlerinden olan Bağlar’da, asrın felaketinden sonraki gıda denetimleri farklı bir yöntemle uygulanıyor. Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki esnafı tek tek gezerek deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletiyor, belediyeden talepleri olup olmadığını not ediyor ve gıda sağlığına ilişkin kurallara uymaları için uyarılarda bulunuyor.

Hayatın normale dönmeye başladığı ilçede gıda denetim ekipleri, hijyen ve kalite gibi konulardaki kuralları hatırlatarak bilgilendirmeler yapıyor. Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veysi Çelebi’nin de katıldığı denetimlerde vatandaşlardan gelen şikayetler de incelenerek buna göre çalışmalar yürütülüyor.

İlçede hayatın normale dönmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Beyoğlu, depremin acısını yaşayan halka destek olmaya gayret ettiklerini söyledi. Beyoğlu, ”Asrın felaketi olarak değerlendirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin acısını yaşayan bir ilçeyiz. Vatandaşlarımız her yönden etkilendi. Ancak bir yandan da hayatı devam ettirmemiz lazım. Esnafımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gıda sağlığı konusunda hatırlatma ve uyarılarda bulunuyoruz. Ceza vermek gibi bir niyetimiz yok. Esnafımızın böyle bir dönemde her zamankinden daha titiz olacağına olan inancımız tamdır” dedi.