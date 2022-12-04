Bağlar Belediyespor’un yıldız voleybolcuları Diyarbakır şampiyonu

Diyarbakır’da Bağlar Belediyespor’un yıldız kız voleybol takımı finalde Dicle Üniversitesi’ni 3-2 yenerek Diyarbakır şampiyonluğunu kazandı.

Diyarbakır Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası’nda hedefe ulaşan takım Bağlar Belediyespor oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Dicle Üniversitesi ekibini 3-2 mağlup eden Bağlar Belediyespor, il şampiyonu olarak Diyarbakır’ı Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, elde edilen başarı nedeniyle Bağlar Belediyespor ekibini tebrik etti. Başkan Beyoğlu, "Yıldız Kızlar kategorisinde Dicle Üniversitesini 3-2 skorla yenip bölge finallerine kalan Bağlar Belediyespor kadın voleybol takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Şampiyonluğu klasikleştiren takım Bağlar Belediyespor’umuz" dedi.