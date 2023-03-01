Bağlar Belediyesporun ligden çekilme talebine TFF’den onay

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grupta yer alan Bağlar Belediyesporun, yaşanan depremler nedeniyle ligden çekilme talebi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından onaylandı.

Bağlar Belediyesporla birlikte aynı gruptaki Diyarbakır temsilcilerinden Erganispor ve Çınar Belediyespor da yeniden güncellenen fikstürden çıkarıldı. Üç takım da gelecek sezon yine BAL’da mücadele edecek. Üst üste yaşanan depremin etkilediği şehirlerden olan Diyarbakır’da 2. Lig’de mücadele eden Diyarbekirspor’dan sonra Bölgesel Amatör Futbol Ligi’ndeki üç takımın da sezonun kalan maçlarına çıkmama talebi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kabul edilerek gelecek sezon yine bu ligde oynamaları şartıyla onaylandı. Bu gelişmelerin ardında bu hafta sonu yeniden başlayacak olan ligin fikstürü de güncellendi. Bağlar Belediyespor, Çınar Belediyespor ve Erganispor, sezonun kalan bölümü için fikstüründen çıkarıldı.

BAL’daki bir diğer Diyarbakır temsilcisi Yenişehir Belediyespor lige devam etme kararı alırken, TFF maçları Diyarbakır’da oynamasına izin vermedi. 5 Mart Pazar günü oynanacak Yenişehir Belediyespor-Bitlis Özgüzelderespor maçı Batman’a alındı.

Bağlar Belediyespordan ayrılmak isteyen futbolculara kolaylık

Bağlar Belediyesporda takımın ligden çekilme kararı almasının ardında teknik heyet ve futbolculara istedikleri takımlarla anlaşmaları için izin verildi. TFF, deprem nedeniyle Bölgesel Amatör Futbol Ligi’ndeki transfer süresini 24 Mart’a kadar uzattı.

Bağlar Belediyespor, başka takımlara transfer olmak isteyen futbolculara her konuda kolaylık sağlanacağını açıkladı.