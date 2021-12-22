Bağlar Belediyespor’un bileği bükülmüyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden ve grupta yenilgisiz tek takım olan Bağlar Belediyespor, topladığı 15 puanla liderin 1 puan gerisinde bulunuyor.

Bağlar Belediyespor, bütçe olarak kendisinden daha fazla harcama yapan takımların bulunduğu grupta mütevazi kadro ve imkanlarıyla elde ettiği başarılarla öne çıkıyor. Geride kalan 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak hanesine 15 puan yazdırmayı başaran sarı-mavili takım, attığı 10 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü. Bağlar Belediyespor, sezonun ilk yarısının son hafta maçında 25 Aralık Cumartesi günü Diyarbakır’da grubun iddialı takımlarından 1984 Muşspor’la karşılaşacak.

Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sait Yıldız, birçok iddialı takım arasında başarılı olmalarının en önemli nedeninin doğru bir planlama olduğunu söyledi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun sağladığı maddi ve manevi desteğin başarıda ciddi etkisi olduğunu anlatan Yıldız, "Başkanımız her konuda yanımızda olup bu doğru yapılanmanın mimarıdır. Transferde bölgemizin gençlerini tercih ettik. Çok düşük maliyetle başarılı bir kadro kurduk. Şu ana kadar iyi gidiyoruz ama aşmamız gereken çok engel var. Grubu lider tamamlayarak Play-Off aşamasına kalmak istiyoruz. Bu haftaki Muşspor maçı çok önemli. Daha sonra 1 aylık devre arasını iyi değerlendirerek 30 Ocak’ta başlayacak sezonun ikinci yarısında bu başarılı grafiği devam ettirmek istiyoruz" dedi.