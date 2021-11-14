Bağlar Belediyesporlu karateciler Atatürk Kupasında coştu

Bağlar Belediyesporlu karateciler, Ankara’da yapılan Atatürk’u Anma Kupasında 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

20 il arasında genel sıralamada üçüncü olan Bağlar Belediyespor’da U21 kategorisinde 68 kiloda yarışan Amine Akçakmak şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Gençler 59 kiloda Sena Kızılaslan ile Ümitler 47 kiloda Busenur Yazar üçüncü olarak bronz madalya kazandı.