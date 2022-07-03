Bağlar Belediyespor’da 11 oyuncu A takımla idmana çıkacak

Diyarbakır’ı yeni sezonda da Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde temsil edecek olan Bağlar Belediyespor’un başlattığı futbolcu seçmeleri tamamlandı. Teknik heyetin beğendiği 11 isim A takım idmanlarına katılacak.

Aralarında lisansı olmayan futbolcu adaylarının da yer aldığı 55 isimle başlayan Bağlar Belediyespor seçmeleri 4 gün sürdü. Teknik heyet tarafından idman maçlarıyla mercek altına alınan 2003, 2004, 2005 ve 2006 doğumlu gençlerden 11’nin performansı ve yeteneği beğenildi. Teknik sorumlu Cihan Çetin, seçilen 11 futbolcunun yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde A takımla idmana çıkacağını dile getirerek nihai kararı burada vereceklerini kaydetti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun desteğiyle gençler için çok önemli fırsat oluşturulduğunu anlatan Cihan Çetin, "Çok titiz bir süreç yürüttük. Katılan arkadaşlarımız arasında adil bir seçim yapmaya gayret ettik. Beğendiğimiz 11 isim A takımımızla çalışmalara katılacak. Orada son değerlendirmeleri yapacağız. Bölgemizdeki gençlere en fazla yer ve önem veren kulübümüzün bu değerli çalışmalarına katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederek bundan sonraki hedefleri için başarılar diliyoruz" ifadelerinde bulundu.