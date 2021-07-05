Bağlar Belediyespor’a 2. Lig yolu

Bölge şampiyonu olan Bağlar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2. Lig’e katılmak için Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan resmi yazı ile davet aldı. Kulübün gerekli işlemleri yaparak kurulduğu ilk yılda büyük heyecan yaratarak başarılı bir grafik çizen kadın voleybolcuların gelecek sezon 2. Lig’de mücadele edeceği ifade edildi.

Türkiye Voleybol Feserasyonu (TVF), geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bölge müsabakaları sonucu bölge şampiyonu olan Bağlar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nı 2. Lig’e katılmaya davet etti. Kulübe gönderilen resmi yazı ile kulübün bu hakkı elde ettiği ve eksik olan işlemlerin tamamlanması halinde gelecek sezon 2.Lig’de mücadele edeceğini kaydetti.

Kurulduğu ilk yılda önemli bir başarı sağlayarak bölge şampiyonu olan ve heyecan oluşturan Bağlar Belediyespor, genç oyunculardan oluşan kadrosunu takviye ederek gelecek sezon 2. Lig’de başarılı olmayı hedefliyor.