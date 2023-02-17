Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Bağlar Belediyespor, ligden çekilme kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu talebi kabul ederek, Bağlar Belediyespor’un ligde kalma hakkını saklı tutarak onaylaması bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin meydana getirdiği asrın felaketi, depremin yaşandığı illerdeki spor faaliyetlerini de vurdu. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde belediyeye ait spor tesislerinin tamamı depremden etkilenen vatandaşlar için barınma merkezi olarak kullanılıyor. Spor faaliyetlerinin askıya alındığı ilçede Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Bağlar Belediyespor, ligden çekilme kararı alarak bu talebini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Grup’ta mücadele eden Diyarbakır’ın diğer temsilcileri Yenişehir Belediyespor, Erganispor ve Çınar Belediyespor’un da ligden çekilme talebinde bulunabileceği belirtildi.

Daha önce Süper Lig’de mücadele veren Gaziantep FK ve Hatayspor ile 2. Lig’de mücadele veren Diyarbekirspor da deprem nedeniyle ligden çekilme kararı almıştı.