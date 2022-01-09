Bağlar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ikinci yarıya galibiyetle başladı

Kadınlar 2. Voleybol Ligi 15. Grup’ta yer alan Bağlar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Lice Gençlikspor’u 3-1 mağlup eden Bağlar’ın sultanları, Play-Off iddiasını sürdürdü.

Bağlar Belediyespor, ilk kez mücadele ettiği 2. Lig’de 7. maçında 5. galibiyetini elde ederek 15 puana ulaştı ve puan cetvelinde üçüncü sıradaki yerini korudu. Bağlar Belediyesi kapalı spor salonunda oynanan maç çekişmeli geçti. İlk seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçen Bağlar Belediyespor, ikinci seti 25-17 kaybedince Lice ekibi skoru 1-1 getirdi.

Galibiyeti başkana atfettiler

Üçüncü sette rakibine 25-17’lik sonuçla üstünlük sağlayan Bağlar Belediyespor yeniden öne geçti. Dördüncü ve son seti 25-14’lük sonuçla kazanan Bağlar Belediyespor, sahadan 3-1 galip ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı. Bağlar Belediyesporlu kadın voleybolcular , maçtan sonra galibiyet sevinci yaşayarak elde ettikleri başarılı sonucu spora ve sporcuya destek veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na armağan etti.